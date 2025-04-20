Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
143,30
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,68
Економія при броні: -21,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,31
Економія при броні: -11,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
158,90
Економія при броні: -9,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,65
Економія при броні: -21,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,38
Економія при броні: -13,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,11
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
151,13
Економія при броні: -14,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,51
Економія при броні: -18,76 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
162,28
Економія при броні: -24,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,31
Економія при броні: -14,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
158,86
Економія при броні: -22,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,20
Економія при броні: -18,25 грн