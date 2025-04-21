Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
156,69
Економія при броні: -15,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,80
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,43
Економія при броні: -13,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
156,90
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,89
Економія при броні: -13,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
157,00
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
149,70
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
163,52
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
163,72
Економія при броні: -15,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
156,60
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,47
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,17
Економія при броні: -15,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,80
Економія при броні: -3,50 грн