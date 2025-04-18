Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
163,17
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,96
Економія при броні: -16,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
156,62
Економія при броні: -13,89 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
158,57
Економія при броні: -15,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
151,10
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
151,86
Економія при броні: -17,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
157,67
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,75
Економія при броні: -9,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП