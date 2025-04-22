Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
153,40
Економія при броні: -4,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
149,72
Економія при броні: -4,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,10
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
156,10
Економія при броні: -19,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
156,89
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
157,38
Економія при броні: -15,71 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,94
Економія при броні: -10,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
164,05
Економія при броні: -20,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
149,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,93
Економія при броні: -13,38 грн