Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
149,70
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
153,58
Економія при броні: -19,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
146,00
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
148,80
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,79
Економія при броні: -18,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП