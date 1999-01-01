Київ
Піретрини, включаючи синтетичні сполуки
P03A C04
Перметрин
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P03
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НЕ ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОСТИ, ТА РЕПЕЛЕНТИ
P03A
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВ
P03A C
Піретрини, включаючи синтетичні сполуки
P03A C04
Перметрин
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Перметринова мазь 4%
Мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
від
122,87
грн
в 688 аптеках
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Перметрин
Спрей 0,5 % балон 50 г в пачці №1
Стома
від
108,78
грн
в 646 аптеках
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Перметрин
Розчин нашкірний 0,5 % флакон 50 г в пачці №1
Стома
від
31,45
грн
в 88 аптеках
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Ніттифор
Крем з кондиционером 1 % флакон 115 мл №1
Teva
Немає в наявності
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Ніттифор
Розчин для зовнішнього застосування 0,5 % флакон 60 мл №1
Teva
Немає в наявності
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Перметринова мазь
Мазь 4 % туба 30 г №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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Перметринова мазь
Мазь 4 % туба 50 г №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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Перметринова мазь
Мазь 4 % туба 90 г №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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Пермин
Крем-шампунь 1 % контейнер 50 г №1
Технолог
Немає в наявності
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крем з кондиционером
крем-шампунь
мазь
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р-н нашкірний
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