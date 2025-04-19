Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
153,85
Економія при броні: -10,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
153,77
Економія при броні: -9,82 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
145,90
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,93
Економія при броні: -21,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,89
Економія при броні: -21,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,34
Економія при броні: -19,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,96
Економія при броні: -16,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
156,68
Економія при броні: -12,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
151,37
Економія при броні: -16,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
151,78
Економія при броні: -16,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,78
Економія при броні: -17,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,88
Економія при броні: -15,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
157,22
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП