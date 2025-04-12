Карсил® форте (Carsil® forte)
Карсил форте інструкція із застосування
Склад
Силімарин............................................................. 90 мг
Допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, крохмаль пшеничний, повідон, полісорбат 80, кремнію діоксид колоїдний безводний, маніт (Е 421), кросповідон, натрію гідрокарбонат, магнію стеарат, желатин, титану діоксид (Е 171), заліза оксиди (Е 172).
Силімарин - 90 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Силімарин — рослинна активна складова лікарського засобу Карсил Форте, отримана з екстракту плодів рослини розторопші плямистої (Silybum marianum).
Препарат чинить гепатопротекторну та антитоксичну дію. Карсил Форте гальмує проникнення токсинів до клітин печінки (показано на отрутах блідої поганки), а також спричиняє фізико-хімічну стабілізацію клітинної мембрани гепатоцитів.
Антиоксидантний ефект Карсилу Форте зумовлений взаємодією силібініну з вільними радикалами у печінці та перетворенням їх на менш токсичні сполуки. Тим самим переривається процес перекисного окиснення ліпідів та не відбувається подальшого руйнування клітинних структур; токсини знешкоджуються фізіологічним шляхом.
Карсил Форте стимулює біосинтез структурних і функціональних білків та фосфоліпідів (за рахунок специфічної стимуляції РНК-полімерази А) та прискорює регенерацію клітин печінки.
Клінічна дія Карсил Форте проявляється у покращанні загального стану хворих із захворюваннями печінки, зменшенні суб’єктивних скарг (таких як слабкість, відчуття важкості у правому підребер’ї, втрата апетиту, шкірний свербіж, блювання). Покращуються лабораторні показники: знижується активність трансаміназ, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази та рівня білірубіну у плазмі крові. Тривале застосування Карсил Форте достовірно підвищує виживаність хворих на цироз печінки.
Фармакокінетика. Всмоктування. Після перорального застосування силімарин повільно та не повністю всмоктується із травного тракту. Піддається кишково-печінковій циркуляції. Не кумулюється в організмі.
Виведення. T½ силімарину становить 6,3 год. Виводиться переважно з жовчю у формі глюкуронідів і сульфатів.
Показання Карсил форте
токсичні ураження печінки: для підтримувального лікування пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями печінки та цирозом печінки.
Застосування Карсил форте
капсули приймати внутрішньо, запиваючи достатньою кількістю рідини.
Дорослі та діти віком від 12 років. Лікування тяжкого ураження печінки починається з дози 1 капсула 3 рази на добу.
При ураженнях печінки легкого і середнього ступеня тяжкості слід приймати по 1 капсулі 1–2 рази на добу.
Курс лікування триває не менше 3 міс.
Протипоказання
гіперчутливість до діючої або будь-якої з допоміжних речовин. Гострі отруєння різної етіології.
Побічна дія
рідко при індивідуальній підвищеній чутливості можна спостерігати нижченаведені побічні реакції.
З боку ШКТ: діарея внаслідок посиленої функції печінки та жовчного міхура, нудота, диспепсія, блювання, зниження апетиту, метеоризм, печія.
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи шкірний висип, свербіж, анафілактичний шок.
З боку органа слуху: посилення наявних вестибулярних порушень.
З боку дихальної системи: задишка.
З боку сечовидільної системи: посилення діурезу.
З боку шкіри та підшкірної тканини: посилення алопеції.
Побічні дії минущі і зникають після припинення прийому препарату без вжиття спеціальних заходів.
Особливості застосування
лікування препаратом Карсил Форте при захворюваннях печінки буде більш ефективним у разі дотримання дієти та відмови від алкоголю.
Через можливий естрогенподібний ефект силімарину його слід застосовувати з обережністю пацієнтам з гормональними порушеннями (ендометріоз, міома матки, карцинома молочної залози, яєчників і матки, карцинома передміхурової залози). У цих випадках необхідна консультація лікаря.
Лікарський засіб містить як допоміжну речовину крохмаль пшеничний. Крохмаль пшеничний може містити глютен, але тільки у незначній кількості, і тому вважається безпечним для пацієнтів з целіакією. Пацієнтам із наявністю алергії на пшеницю (що відрізняється від целіакії) не слід застосовувати цей препарат.
Лікарський засіб містить лактози моногідрат. Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимостю галактози, дефіцитом лактази Лаппа або глюкозо-галактозною мальабсорбцією не слід приймати препарат. Пацієнтам з непереносимістю деяких цукрів необхідно проконсультуватися з лікарем.
У разі розвитку ознак жовтяниці (зміна кольору шкіри від світло-жовтого до темно-жовтого, пожовтіння білків очей) необхідно проконсультуватися з лікарем для проведення корекції терапії.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дані щодо безпеки та ефективності застосування лікарського засобу у період вагітності або годування грудьми відсутні, тому його не слід призначати у цей період.
Діти. Не застосовувати препарат у дітей віком до 12 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Карсил Форте не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.
Пацієнтам з вестибулярними порушеннями необхідно з обережністю застосовувати лікарський засіб при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при одночасному застосуванні силімарину і пероральних контрацептивних засобів та препаратів, що застосовуються при естрогензамісній терапії, можливе зниження ефективності останніх.
Силімарин може посилити ефекти таких лікарських засобів, як діазепам, алпразолам, лоразепам, кетоконазол, ловастатин, аторвастатин, вінбластин, за рахунок його інгібуючої дії на систему цитохрому Р450.
За рахунок пригнічення системи цитохрому Р450 силімарин посилює дію антиалергічних лікарських засобів (фексофенадин), антикоагулянтів (клопідогрел, варфарин).
Рослинні продукти, що містять силімарин, широко використовуються як гепатопротектори в онкологічній практиці одночасно з цитостатиками. Клінічні дослідження показують незначний ризик можливих фармакокінетичних взаємодій силімарину як інгібітора ізоферменту CYP3A4 і UGT1A1 та цитостатиків, які є субстратами цих ферментів.
Передозування
немає повідомлень про випадки передозування. При випадковому прийомі високої дози слід викликати блювання, промити шлунок, прийняти активоване вугілля і при необхідності застосовувати симптоматичне лікування, призначене лікарем.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.