лікування препаратом Карсил Форте при захворюваннях печінки буде більш ефективним у разі дотримання дієти та відмови від алкоголю.

Через можливий естрогенподібний ефект силімарину його слід застосовувати з обережністю пацієнтам з гормональними порушеннями (ендометріоз, міома матки, карцинома молочної залози, яєчників і матки, карцинома передміхурової залози). У цих випадках необхідна консультація лікаря.

Лікарський засіб містить як допоміжну речовину крохмаль пшеничний. Крохмаль пшеничний може містити глютен, але тільки у незначній кількості, і тому вважається безпечним для пацієнтів з целіакією. Пацієнтам із наявністю алергії на пшеницю (що відрізняється від целіакії) не слід застосовувати цей препарат.

Лікарський засіб містить лактози моногідрат. Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимостю галактози, дефіцитом лактази Лаппа або глюкозо-галактозною мальабсорбцією не слід приймати препарат. Пацієнтам з непереносимістю деяких цукрів необхідно проконсультуватися з лікарем.

У разі розвитку ознак жовтяниці (зміна кольору шкіри від світло-жовтого до темно-жовтого, пожовтіння білків очей) необхідно проконсультуватися з лікарем для проведення корекції терапії.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дані щодо безпеки та ефективності застосування лікарського засобу у період вагітності або годування грудьми відсутні, тому його не слід призначати у цей період.

Діти. Не застосовувати препарат у дітей віком до 12 років.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Карсил Форте не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.

Пацієнтам з вестибулярними порушеннями необхідно з обережністю застосовувати лікарський засіб при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.