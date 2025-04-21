Карсил® форте (Carsil® forte)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
378,83
Економія при броні: -22,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
324,48
Економія при броні: -51,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
420,08
Економія при броні: -37,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
440,20
Економія при броні: -98,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
269,64
Економія при броні: -64,86 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40
Економія при броні: -101,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
415,56
Економія при броні: -33,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
388,09
Економія при броні: -59,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
414,00
Економія при броні: -72,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
164,48
Економія при броні: -27,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
377,35
Економія при броні: -45,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
406,69
Економія при броні: -49,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
410,80
Економія при броні: -69,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
391,61
Економія при броні: -32,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
419,81
Економія при броні: -39,21 грн