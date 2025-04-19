Карсил® форте (Carsil® forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
415,27
Економія при броні: -56,36 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
450,50
Економія при броні: -113,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
450,50
Економія при броні: -113,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
450,50
Економія при броні: -113,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
394,20
Економія при броні: -58,69 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
414,40
Економія при броні: -77,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40
Економія при броні: -105,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,00
Економія при броні: -104,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма