Карсил® форте (Carsil® forte)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
414,00
Економія при броні: -74,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
412,70
Економія при броні: -12,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
450,50
Економія при броні: -111,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
440,90
Економія при броні: -101,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
424,23
Економія при броні: -42,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40
Економія при броні: -103,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
425,47
Економія при броні: -74,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
324,48
Економія при броні: -52,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
377,96
Економія при броні: -21,23 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
449,40
Економія при броні: -110,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
387,34
Економія при броні: -29,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
396,90
Економія при броні: -64,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
411,20
Економія при броні: -71,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
415,68
Економія при броні: -34,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
441,30
Економія при броні: -101,90 грн