Карсил® форте (Carsil® forte)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 267 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
392,18
Економія при броні: -43,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
417,64
Економія при броні: -68,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
427,39
Економія при броні: -55,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
450,50
Економія при броні: -113,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,00
Економія при броні: -104,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
418,40
Економія при броні: -58,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
391,13
Економія при броні: -54,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
441,30
Економія при броні: -104,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
424,11
Економія при броні: -76,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
396,15
Економія при броні: -49,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
397,43
Економія при броні: -59,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
391,46
Економія при броні: -53,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
420,35
Економія при броні: -63,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
413,00
Економія при броні: -53,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
422,79
Економія при броні: -56,98 грн