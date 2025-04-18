Карсил® форте (Carsil® forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 270 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
388,79
Економія при броні: -43,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
390,18
Економія при броні: -61,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
450,50
Економія при броні: -102,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,00
Економія при броні: -94,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,20
Економія при броні: -94,50 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
357,63
Економія при броні: -13,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
407,63
Економія при броні: -36,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
396,61
Економія при броні: -25,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
450,50
Економія при броні: -102,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма