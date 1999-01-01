Київ
Гепатотропні препарати
A05B A03

Силімарин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05BПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B AГепатотропні препарати
A05B A03Силімарин
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Карсил® форте
Карсил® форте
Капсули тверді 90 мг №30
Софарма
від 317,00 грн
в 930 аптеках
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Дарсіл®
Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №100
Дарниця ФФ
від 242,03 грн
в 744 аптеках
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Дарсіл®
Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №50
Дарниця ФФ
від 143,45 грн
в 716 аптеках
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Легалон® 140
Легалон® 140
Капсули 140 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 602,40 грн
в 658 аптеках
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Дарсіл®
Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №30
Дарниця ФФ
від 83,58 грн
в 621 аптеці
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Силібор Макс
Силібор Макс
Капсули 140 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 135,56 грн
в 395 аптеках
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Силібор форте
Силібор форте
Капсули 70 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 77,40 грн
в 350 аптеках
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Карсил®
Карсил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 22,5 мг блістер №80
Софарма
від 320,80 грн
в 285 аптеках
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Силібор 35
Силібор 35
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 35 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
від 70,80 грн
в 70 аптеках
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Легалон® 140
Легалон® 140
Капсули 140 мг №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Гепарсил
Гепарсил
Капсули 70 мг блістер №12
Стиролбіофарм
Немає в наявності
Гепарете Фотре
Гепарете Фотре
Таблетки 150 мг блістер №30
Апотекс
Немає в наявності
Гепарсил
Гепарсил
Капсули 70 мг блістер №120
Стиролбіофарм
Немає в наявності
Легалон® 140
Легалон® 140
Капсули 140 мг №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Гепарете
Гепарете
Таблетки 35 мг блістер №80
Апотекс
Немає в наявності
Гепарсил
Гепарсил
Капсули 70 мг блістер №30
Стиролбіофарм
Немає в наявності
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