Київ
Гепатотропні препарати
A05B A03
Силімарин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05B
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B A
Гепатотропні препарати
A05B A03
Силімарин
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Карсил® форте
Капсули тверді 90 мг №30
Софарма
від
317,00
грн
в 930 аптеках
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Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №100
Дарниця ФФ
від
242,03
грн
в 744 аптеках
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Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №50
Дарниця ФФ
від
143,45
грн
в 716 аптеках
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Легалон® 140
Капсули 140 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
602,40
грн
в 658 аптеках
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Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №30
Дарниця ФФ
від
83,58
грн
в 621 аптеці
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Силібор Макс
Капсули 140 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
135,56
грн
в 395 аптеках
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Силібор форте
Капсули 70 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
77,40
грн
в 350 аптеках
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Карсил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 22,5 мг блістер №80
Софарма
від
320,80
грн
в 285 аптеках
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Силібор 35
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 35 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
від
70,80
грн
в 70 аптеках
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Легалон® 140
Капсули 140 мг №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
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Гепарсил
Капсули 70 мг блістер №12
Стиролбіофарм
Немає в наявності
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Гепарете Фотре
Таблетки 150 мг блістер №30
Апотекс
Немає в наявності
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Гепарсил
Капсули 70 мг блістер №120
Стиролбіофарм
Немає в наявності
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Легалон® 140
Капсули 140 мг №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
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Гепарете
Таблетки 35 мг блістер №80
Апотекс
Немає в наявності
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Гепарсил
Капсули 70 мг блістер №30
Стиролбіофарм
Немає в наявності
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Виробник
Apotex
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Софарма
Стиролбиофарм
Универсальное агентство "Про-Фарма"
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