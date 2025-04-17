Київ
Карсил® форте (Carsil® forte)

Карсил® форте (Carsil® forte)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 820 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
370,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
342,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
333,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
366,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
411,20
Економія при броні: -63,90 грн
347,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40
Економія при броні: -95,10 грн
347,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
472,10
Економія при броні: -93,35 грн
378,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
369,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
459,10
Економія при броні: -98,57 грн
360,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
397,39
Економія при броні: -33,82 грн
363,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
468,10
Економія при броні: -97,35 грн
370,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
364,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
340,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
394,31
Економія при броні: -54,73 грн
339,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
359,52
Економія при броні: -81,68 грн
277,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
362,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
363,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
363,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
426,84
Економія при броні: -44,47 грн
382,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
390,98
Економія при броні: -30,82 грн
360,16 грн
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