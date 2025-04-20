Карсил® форте (Carsil® forte)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
378,68
Економія при броні: -43,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
380,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
378,91
Економія при броні: -18,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
417,96
Економія при броні: -65,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
401,70
Економія при броні: -68,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
414,36
Економія при броні: -51,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
328,96
Економія при броні: -58,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
390,86
Економія при броні: -57,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
384,30
Економія при броні: -57,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
450,50
Економія при броні: -111,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
415,86
Економія при броні: -78,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
396,71
Економія при броні: -60,87 грн