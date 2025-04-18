Карсил® форте (Carsil® forte)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 329 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
426,60
Економія при броні: -44,06 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
373,11
Економія при броні: -12,27 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
388,95
Економія при броні: -39,04 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
415,04
Економія при броні: -65,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40
Економія при броні: -107,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
413,64
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма