дорослим та дітям від 12 років приймати по 1-2 табл./капс. 3 р/добу до їди; капс. ковтати цілими, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини; середня тривалість лікування - 1-3 місяці; порошок для р-ну для інфузій: рекомендована добова доза становить 20 мг силібініну на 1 кг маси тіла, розподілена на 4 інфузії тривалістю 2 год кожна, беручи до уваги рідинний баланс організму; відповідно, на 1 інфузію використовується 5 мг силібініну на 1 кг маси тіла; якщо маса тіла пацієнта становить 70 кг, для 1 інфузії потрібен вміст 1 флакона (350 мг силібініну); тому слід повторювати інфузії з 4-год інтервалами так, щоб кожні 24 год було проведено 4 інфузії; застосовується у вигляді в/в інфузій; вміст флакона розчинити у 35 мл р-ну для інфузій (5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду) і додати до розчину для інфузій; застосування препарату слід розпочинати якомога раніше після отруєння, навіть якщо остаточний діагноз отруєння грибами все ще точно не встановлений; інфузії слід проводити протягом кількох днів, доки ознаки інтоксикації не зникнуть.