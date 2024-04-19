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Активні речовини — “С”СИЛІМАРИН* (SILIMARINUM*)

СИЛІМАРИН* (SILIMARINUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 15 препаратів
Карсил® таблетки, вкриті оболонкою, 22,5 мг, № 80; Софарма
Карсил® Таблетки, вкриті оболонкою, 22,5 мг, № 80 Софарма
В 1251 аптеці
від 221,37 грн
Ціни в аптеках
Дарсіл® таблетки, вкриті оболонкою, 22,5 мг, № 100; Дарниця ФФ
Дарсіл® Таблетки, вкриті оболонкою, 22,5 мг, № 100 Дарниця ФФ
В 1108 аптеках
від 189,14 грн
Ціни в аптеках
Дарсіл® таблетки, вкриті оболонкою, 22,5 мг, № 30; Дарниця ФФ
Дарсіл® Таблетки, вкриті оболонкою, 22,5 мг, № 30 Дарниця ФФ
В 916 аптеках
від 59,11 грн
Ціни в аптеках
Карсил® форте капсули тверді, 90 мг, № 30; Софарма
Карсил® форте Капсули тверді, 90 мг, № 30 Софарма
В 855 аптеках
від 223,71 грн
Ціни в аптеках
Дарсіл® таблетки, вкриті оболонкою, 22,5 мг, № 50; Дарниця ФФ
Дарсіл® Таблетки, вкриті оболонкою, 22,5 мг, № 50 Дарниця ФФ
В 835 аптеках
від 96,72 грн
Ціни в аптеках
Силібор Макс капсули, 140 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Силібор Макс Капсули, 140 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 155 аптеках
від 118,24 грн
Ціни в аптеках
Силібор форте капсули, 70 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Силібор форте Капсули, 70 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 94 аптеках
від 61,32 грн
Ціни в аптеках
Силібор 35 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 35 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Силібор 35 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 35 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 79 аптеках
від 44,68 грн
Ціни в аптеках
Легалон® 140 капсули, 140 мг, № 60; Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 140 Капсули, 140 мг, № 60 Универсальное агентство "Про-фарма"
В 3 аптеках інших міст
від 460,52 грн
Ціни в інших містах
Легалон® 70 капсули, 70 мг, № 20; Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 70 Капсули, 70 мг, № 20 Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Легалон® 70 капсули, 70 мг, № 30; Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 70 Капсули, 70 мг, № 30 Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Легалон® 70 капсули, 70 мг, № 60; Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 70 Капсули, 70 мг, № 60 Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Легалон® 140 капсули, 140 мг, № 20; Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 140 Капсули, 140 мг, № 20 Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Легалон® 140 капсули, 140 мг, № 30; Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 140 Капсули, 140 мг, № 30 Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Карсил® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 22,5 мг, блістер, № 80; Софарма
Карсил® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 22,5 мг, блістер, № 80 Софарма
Немає в наявності

гепатопротекторна, антиоксидантна, регенеруюча, дезінтоксикаційна.

токсичні ураження печінки: для підтримуючого лікування хворих на хр. запальні захворювання печінки або цироз печінки; отруєння блідою поганкою.

дорослим та дітям від 12 років приймати по 1-2 табл./капс. 3 р/добу до їди; капс. ковтати цілими, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини; середня тривалість лікування - 1-3 місяці; порошок для р-ну для інфузій: рекомендована добова доза становить 20 мг силібініну на 1 кг маси тіла, розподілена на 4 інфузії тривалістю 2 год кожна, беручи до уваги рідинний баланс організму; відповідно, на 1 інфузію використовується 5 мг силібініну на 1 кг маси тіла; якщо маса тіла пацієнта становить 70 кг, для 1 інфузії потрібен вміст 1 флакона (350 мг силібініну); тому слід повторювати інфузії з 4-год інтервалами так, щоб кожні 24 год було проведено 4 інфузії; застосовується у вигляді в/в інфузій; вміст флакона розчинити у 35 мл р-ну для інфузій (5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду) і додати до розчину для інфузій; застосування препарату слід розпочинати якомога раніше після отруєння, навіть якщо остаточний діагноз отруєння грибами все ще точно не встановлений; інфузії слід проводити протягом кількох днів, доки ознаки інтоксикації не зникнуть.

гіперчутливість до плодів розторопші плямистої або до інших компонентів препарату; гострі отруєння різної етіології.

діарея у результаті посиленої функції печінки і жовчного міхура, нудота, диспепсія, блювання, зменшення апетиту, метеоризм, печія; АР (можливо уповільненого типу), реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, анафілактичний шок; посилення існуючих вестибулярних порушень; задишка; посилення діурезу; посилення алопеції; лихоманка; під час інфузії може відзначатися відчуття жару (припливи); місцеві реакції і зміни в місці введення.