Карсил® форте (Carsil® forte)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
393,56
Економія при броні: -40,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
246,72
Економія при броні: -44,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
390,23
Економія при броні: -35,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
414,40
Економія при броні: -77,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
415,47
Економія при броні: -57,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
376,09
Економія при броні: -43,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
414,00
Економія при броні: -77,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
449,40
Економія при броні: -112,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
427,24
Економія при броні: -44,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
423,99
Економія при броні: -42,56 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
401,10
Економія при броні: -69,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
449,80
Економія при броні: -113,20 грн