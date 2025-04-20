Карсил® форте (Carsil® forte)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
400,00
Економія при броні: -80,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
420,00
Економія при броні: -100,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
380,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
412,80
Економія при броні: -30,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
393,34
Економія при броні: -32,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
410,80
Економія при броні: -75,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
380,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
380,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
410,80
Економія при броні: -75,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
412,80
Економія при броні: -14,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
414,00
Економія при броні: -78,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
397,05
Економія при броні: -75,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
414,48
Економія при броні: -32,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
388,95
Економія при броні: -53,55 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
442,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Карсил® форте капсули тверді 90 мг №30
Софарма
388,43
Економія при броні: -53,03 грн