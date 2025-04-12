Табекс необхідно застосовувати тільки в тому випадку, коли пацієнт має серйозний намір відмовитися від паління. Застосування препарату і одночасне паління можуть призвести до посилення побічних дій нікотину (до нікотинової інтоксикації).

Немає достатнього клінічного досвіду застосування препарату Табекс хворим з ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю, АГ, цереброваскулярними захворюваннями, облітеруючими артеріальними захворюваннями, гіпертиреоїдизмом, пептичною виразкою шлунка, цукровим діабетом, нирковою або печінковою недостатністю. Цим категоріям хворих препарат слід призначати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь/ризик.

Через відсутність відповідних досліджень з безпеки застосування препарату пацієнтам з деякими формами шизофренії, пацієнтам з хромафінними пухлинами надниркової залози і гастроезофагеальною рефлексною хворобою, можливе лише після ретельної оцінки співвідношення користь/ризик.

Немає достатнього клінічного досвіду щодо безпечного застосування препарату Табекс дітям (віком до 18 років) і літнім людям (віком понад 65 років), тому не рекомендується його застосування цим вікових групам.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування лікарського засобу протипоказане у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Застосування препарату Табекс зазвичай не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.

Враховуючи, що у чутливих пацієнтів при застосуванні препарату зрідка можуть виникати побічні реакції (сонливість, запаморочення) під час прийому препарату, на початку лікування слід утриматися від керування транспортними засобами або роботи з іншими механізмами.