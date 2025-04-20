Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
389,76
Економія при броні: -96,78 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
531,21
Економія при броні: -85,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
565,00
Економія при броні: -126,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
609,81
Економія при броні: -84,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
564,25
Економія при броні: -96,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
592,25
Економія при броні: -66,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
603,18
Економія при броні: -125,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
636,40
Економія при броні: -148,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
562,84
Економія при броні: -91,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
613,81
Економія при броні: -96,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
589,70
Економія при броні: -101,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
575,80
Економія при броні: -111,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
597,71
Економія при броні: -133,04 грн