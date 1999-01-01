Київ
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A04

Цитизиниклін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B AЗасоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A04Цитизиниклін
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Табекс®
Табекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 1,5 мг №100
Софарма
від 436,88 грн
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Цикотин® ІС
Цикотин® ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №100
ІнтерХім
від 364,00 грн
в 350 аптеках
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Ресигар
Ресигар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №100
Адамед Фарма
Немає в наявності
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