Київ
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A04
Цитизиниклін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B A
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A04
Цитизиниклін
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Табекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 1,5 мг №100
Софарма
від
436,88
грн
в 867 аптеках
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Цикотин® ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №100
ІнтерХім
від
364,00
грн
в 350 аптеках
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Ресигар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №100
Адамед Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
ІнтерХім
Софарма
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