Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
476,00
Економія при броні: -112,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
551,60
Економія при броні: -81,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
592,63
Економія при броні: -112,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
650,20
Економія при броні: -166,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
560,00
Економія при броні: -108,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
560,00
Економія при броні: -95,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
650,20
Економія при броні: -166,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
346,75
Економія при броні: -11,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
477,76
Економія при броні: -90,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
534,69
Економія при броні: -64,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
637,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
580,83
Економія при броні: -111,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
615,00
Економія при броні: -163,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
559,33
Економія при броні: -90,00 грн