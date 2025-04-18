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Табекс® (Tabex®)

Табекс® (Tabex®)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 337 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
506,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
528,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
518,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
466,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
597,24
Економія при броні: -90,97 грн
506,27 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
224,88 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
540,80 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
530,00 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
530,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
559,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
579,04
Економія при броні: -55,26 грн
523,78 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
504,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
580,83
Економія при броні: -74,50 грн
506,33 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
542,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
518,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
611,92
Економія при броні: -95,06 грн
516,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
649,60
Економія при броні: -166,30 грн
483,30 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
530,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
499,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
518,50 грн
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