Львів (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
612,26
Економія при броні: -74,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,60
Економія при броні: -162,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,00
Економія при броні: -161,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
649,60
Економія при броні: -163,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
604,84
Економія при броні: -53,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
588,67
Економія при броні: -74,44 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
649,60
Економія при броні: -163,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
650,20
Економія при броні: -164,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
637,60
Економія при броні: -151,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма