Київ (адресу не вказано)
Доступно в 863 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,60
Економія при броні: -146,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
636,10
Економія при броні: -134,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
668,80
Економія при броні: -143,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
690,40
Економія при броні: -148,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
593,43
Економія при броні: -89,45 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
658,34
Економія при броні: -141,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
588,84
Економія при броні: -89,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
597,20
Економія при броні: -95,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма