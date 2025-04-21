Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
568,24
Економія при броні: -100,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
634,80
Економія при броні: -142,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
593,36
Економія при броні: -126,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
507,84
Економія при броні: -114,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
477,76
Економія при броні: -84,24 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
637,60
Економія при броні: -145,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
561,71
Економія при броні: -73,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
558,85
Економія при броні: -70,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
650,20
Економія при броні: -158,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
477,76
Економія при броні: -84,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
602,72
Економія при броні: -63,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
563,11
Економія при броні: -47,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,00
Економія при броні: -156,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
595,25
Економія при броні: -52,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
573,91
Економія при броні: -94,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,60
Економія при броні: -156,70 грн