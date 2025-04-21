Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
664,34
Економія при броні: -31,33 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,60
Економія при броні: -163,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
603,03
Економія при броні: -53,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
649,60
Економія при броні: -164,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
575,26
Економія при броні: -106,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
564,14
Економія при броні: -96,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
650,20
Економія при броні: -165,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
585,20
Економія при броні: -100,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
358,32
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
614,16
Економія при броні: -110,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
599,63
Економія при броні: -99,49 грн