Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
583,74
Економія при броні: -82,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
572,94
Економія при броні: -71,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
578,38
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,60
Економія при броні: -161,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,00
Економія при броні: -160,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
576,72
Економія при броні: -72,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
607,26
Економія при броні: -75,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
636,40
Економія при броні: -149,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
568,78
Економія при броні: -64,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
570,83
Економія при броні: -66,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
594,27
Економія при броні: -78,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
605,36
Економія при броні: -73,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
598,47
Економія при броні: -89,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
465,92
Економія при броні: -81,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
596,16
Економія при броні: -80,79 грн