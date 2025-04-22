Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
648,00
Економія при броні: -159,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
636,40
Економія при броні: -147,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
519,68
Економія при броні: -128,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
610,59
Економія при броні: -59,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
636,40
Економія при броні: -147,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
596,40
Економія при броні: -77,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
636,40
Економія при броні: -147,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
566,95
Економія при броні: -99,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
473,92
Економія при броні: -82,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
557,77
Економія при броні: -47,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
592,70
Економія при броні: -125,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Табекс® таблетки, вкриті оболонкою 1.5 мг №100
Софарма
518,88
Економія при броні: -127,84 грн