Всі аптеки України
Список виробниківSSopharma

Виробник: Sopharma

ТОВ "Софарма Україна"
04213, Київ, вул. Прирічна, 9
+380443511369
+380443511371
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
BEBBLE ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл Софарма
В 13 аптеках
від 66,61 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБІВ 20 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБІВ 20 мл Софарма
В 1 аптеці інших міст
від 244,88 грн
Ціни в інших містах
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 60 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 60 мл Софарма
В 1 аптеці
від 73,43 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл Софарма
В 2 аптеках
від 95,50 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗНИК 75 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗНИК 75 мл Софарма
В 2 аптеках
від 72,60 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 200 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 200 мл Софарма
В 35 аптеках
від 52,71 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 400 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 400 мл Софарма
В 22 аптеках
від 84,67 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ З ЕКСТРАКТОМ ЛАВАНДИ № 64; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ З ЕКСТРАКТОМ ЛАВАНДИ № 64 Софарма
В 28 аптеках
від 53,71 грн
Ціни в аптеках
MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ ЖИВИЛЬНИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ 20 мл; Софарма
MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ ЖИВИЛЬНИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ 20 мл Софарма
В 3 аптеках
від 221,10 грн
Ціни в аптеках
MATERNEA КРЕМ ВІД РОЗТЯЖОК 150 мл; Софарма
MATERNEA КРЕМ ВІД РОЗТЯЖОК 150 мл Софарма
В 1 аптеці
від 382,40 грн
Ціни в аптеках
Абертін порошок, саше, № 10; Софарма
Абертін Порошок, саше, № 10 Софарма
В 407 аптеках
від 235,12 грн
Ціни в аптеках
Абертін рідина, саше, 10 мл, № 10; Софарма
Абертін Рідина, саше, 10 мл, № 10 Софарма
В 409 аптеках
від 222,37 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® розчин оральний, 0,5 мг/мл, пляшка скляна, 120 мл, з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом, з мірн стак і дозуючим шприцем, № 1; Софарма
Алергозан® Розчин оральний, 0,5 мг/мл, пляшка скляна, 120 мл, з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом, з мірн стак і дозуючим шприцем, № 1 Софарма
В 137 аптеках
від 105,28 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10; Софарма
Алергозан® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10 Софарма
В 644 аптеках
від 51,77 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30; Софарма
Алергозан® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30 Софарма
В 662 аптеках
від 127,99 грн
Ціни в аптеках
Амбролітин сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Софарма
Амбролітин Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Софарма
В 35 аптеках
від 80,36 грн
Ціни в аптеках
Аміналон таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 50; Вітаміни
Аміналон Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 50 Вітаміни
В 695 аптеках
від 31,36 грн
Ціни в аптеках
Ацетилін® розчин, флакон пластиковий, 100 мл, № 1; Софарма
Ацетилін® Розчин, флакон пластиковий, 100 мл, № 1 Софарма
В 369 аптеках
від 92,11 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 6
Стандартизація фармацевтичної продукції
04213, Київ, вул. Прирічна, 9
+380443511369
+380443511371
Знайдено: 18 препаратів
BEBBLE ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл Софарма
В 13 аптеках
від 66,61 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБІВ 20 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБІВ 20 мл Софарма
В 1 аптеці інших міст
від 244,88 грн
Ціни в інших містах
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 60 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 60 мл Софарма
В 1 аптеці
від 73,43 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл Софарма
В 2 аптеках
від 95,50 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗНИК 75 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗНИК 75 мл Софарма
В 2 аптеках
від 72,60 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 200 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 200 мл Софарма
В 35 аптеках
від 52,71 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 400 мл; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 400 мл Софарма
В 22 аптеках
від 84,67 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ З ЕКСТРАКТОМ ЛАВАНДИ № 64; Софарма
BEBBLE ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ З ЕКСТРАКТОМ ЛАВАНДИ № 64 Софарма
В 28 аптеках
від 53,71 грн
Ціни в аптеках
MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ ЖИВИЛЬНИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ 20 мл; Софарма
MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ ЖИВИЛЬНИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ 20 мл Софарма
В 3 аптеках
від 221,10 грн
Ціни в аптеках
MATERNEA КРЕМ ВІД РОЗТЯЖОК 150 мл; Софарма
MATERNEA КРЕМ ВІД РОЗТЯЖОК 150 мл Софарма
В 1 аптеці
від 382,40 грн
Ціни в аптеках
Абертін порошок, саше, № 10; Софарма
Абертін Порошок, саше, № 10 Софарма
В 407 аптеках
від 235,12 грн
Ціни в аптеках
Абертін рідина, саше, 10 мл, № 10; Софарма
Абертін Рідина, саше, 10 мл, № 10 Софарма
В 409 аптеках
від 222,37 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® розчин оральний, 0,5 мг/мл, пляшка скляна, 120 мл, з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом, з мірн стак і дозуючим шприцем, № 1; Софарма
Алергозан® Розчин оральний, 0,5 мг/мл, пляшка скляна, 120 мл, з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом, з мірн стак і дозуючим шприцем, № 1 Софарма
В 137 аптеках
від 105,28 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10; Софарма
Алергозан® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10 Софарма
В 644 аптеках
від 51,77 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30; Софарма
Алергозан® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30 Софарма
В 662 аптеках
від 127,99 грн
Ціни в аптеках
Амбролітин сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Софарма
Амбролітин Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Софарма
В 35 аптеках
від 80,36 грн
Ціни в аптеках
Аміналон таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 50; Вітаміни
Аміналон Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 50 Вітаміни
В 695 аптеках
від 31,36 грн
Ціни в аптеках
Ацетилін® розчин, флакон пластиковий, 100 мл, № 1; Софарма
Ацетилін® Розчин, флакон пластиковий, 100 мл, № 1 Софарма
В 369 аптеках
від 92,11 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 6
Стандартизація фармацевтичної продукції