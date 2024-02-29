ЦИТИЗИН* (CYTISINUM*) Діюча речовина
алкалоїд із рослини Cytisus Laburnum; має схожу з нікотином та лобеліном хімічну структуру; селективно та конкурентно зв’язується з рецепторами, має часткову агоністичну активність по відношенню до нікотинових ацетилхолінових рецепторів; механізм дії близький до механізму дії нікотину, але з набагато меншою токсичністю і більшим терапевтичним ефектом; конкурентно пригнічує взаємодію нікотину з відповідними рецепторами, що призводить до поступового зменшення і зникнення нікотинової залежності.
при хр. нікотинізмі - для відвикання від паління.
внутрішньо p/os, дорослим за схемою: по 1,5 мг (1 табл.) кожні 2 год., 9 мг - 6 табл./добу (1-3 день); поступово зменшувати кількість випалених сигарет; якщо результат незадовільний, лікування припиняється і може бути поновлене через 2-3 міс., при позитивному ефекті лікування продовжувати за схемою: по 1,5 мг (1 табл.) кожні 2,5 год., добова доза - 7,5 мг - 5 табл. (4-12 день); по 1,5 мг (1 табл.) кожні 3 год.,
добова доза - 6 мг - 4 табл. (13-16 день); по 1,5 мг (1 табл.) кожні 5 год., добова доза - 4,5 мг - 3 табл. (17-20 день); по 1,5 мг-3 мг (1-2 табл.) на добу (21-25 день).
гіперчутливість до цитизинуабо будь-якого із компонентів препарату, г. ІМ, нестабільна стенокардія, серцева аритмія, нещодавно перенесене церебро-васкулярне захворювання, атеросклероз; тяжка АГ.
запаморочення, головний біль, безсоння, сонливість, підвищена дратівливість; посилене потовиділення, зниження маси тіла; тахікардія, пальпітації; незначне підвищення АТ; диспное; зміна смакових відчуттів і апетиту, сухість у роті, біль у животі, нудота, запор, діарея; міалгії; біль у грудній клітці.