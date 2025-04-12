Т-Септ® (T-Sept)
Т-Септ ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: бензидаміну гідрохлорид;
1 таблетка містить 3 мг бензидаміну гідрохлориду;
допоміжні речовини: маніт (Е 421), кислота лимонна, гіпромелоза, аспартам (Е 951), ароматизатор (м’ятний), барвник патентований синій V (Е 131), барвник хіноліновий жовтий (Е 104), магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки для розсмоктування.
Основнi фiзико-хiмiчнi властивостi: круглі, двоопуклі таблетки зеленого кольору з мармуровою поверхнею, з м’ятним ароматом.
Фармакотерапевтична група
Засоби для застосування у стоматології. Інші засоби для місцевого застосування у порожнині рота. Код АТХ А01А D02.
Показання
Симптоматичне лікування болю, подразнення і запалення ротоглотки.
Протипоказання
Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дослідження з вивчення взаємодії не проводилися.
Особливості застосування
У деяких пацієнтів виразки слизової оболонки ротоглотки можуть бути зумовлені серйозними патологічними процесами. У зв’язку з цим пацієнти, у яких симптоми посилилися або не зменшилися протягом 3 днів або у яких підвищилася температура тіла чи виникли інші симптоми, повинні звернутися за консультацією до терапевта або стоматолога у відповідних випадках.
Застосування препарату може викликати розвиток алергії. При виникненні таких симптомів необхідно припинити застосування препарату і проконсультуватися з лікарем щодо відповідної терапії.
Не рекомендується застосовувати бензидамін пацієнтам із гіперчутливістю до ацетилсаліцилової кислоти або до інших НПЗП.
У пацієнтів із бронхіальною астмою, у тому числі в анамнезі, препарат може спровокувати виникнення бронхоспазму. Таким пацієнтам препарат слід застосовувати з обережністю.
Цей лікарський засіб містить аспартам, який є джерелом синтезу фенілаланіну (E 951). Він може бути небезпечним для пацієнтів із фенілкетонурією.
Цей лікарський засіб містить барвник патентований синій V (Е 131), який може спричиняти алергічні реакції, та барвник хіноліновий жовтий (Е 104), який може спричиняти алергічні реакції та негативно впливати на активність та увагу у дітей.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дотепер немає належних доступних даних щодо застосування бензидаміну вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. Здатність цього засобу проникати у грудне молоко не вивчалася. Дані досліджень на тваринах недостатні для того, щоб зробити висновки щодо впливу цього засобу на вагітність та лактацію. Відсутні дані про потенційний ризик у період вагітності або годування груддю.
Не слід застосовувати препарат Т-Септ® під час вагітності та у період годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
При застосуванні в рекомендованих дозах лікарський засіб не виявляє ніякого впливу на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Таблетки слід повільно розсмоктувати в роті. Не слід їх розжовувати або ковтати.
Дорослі та діти віком від 6 років: по 1 таблетці 3 рази на добу.
Курс лікування не повинен перевищувати 7 днів.
Діти
Цю лікарську форму застосовують дітям віком від 6 років.
Діти віком 6–11 років застосовують цей лікарський засіб під наглядом дорослих.
Передозування
Не було повідомлень щодо передозування бензидаміном при місцевому застосуванні. Однак відомо, що бензидамін при потраплянні внутрішньо у великій дозі (що у сотні разів перевищує можливі дози цієї лікарської форми), особливо у дітей, може викликати збудження, судоми, тремор, нудоту, підвищену пітливість, атаксію, блювання. Таке гостре передозування потребує негайного промивання шлунка, лікування водно-електролітних порушень та симптоматичного лікування, адекватної гідратації.
Побічні реакції
Небажані реакції класифіковані за частотою виникнення таким чином: дуже часто (≥ 1/10); часто (від ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (від ≥ 1/1000 до < 1/100); рідко (від ≥ 1/10000 до < 1/1000); дуже рідко (< 1/10000); частота невідома (не може бути оцінена на основі доступних даних).
З боку травної системи: рідко – відчуття печіння у роті, сухість у роті; частота невідома − гіпоестезія ротової порожнини.
З боку імунної системи: частота невідома − анафілактична реакція, реакція гіперчутливості.
З боку респіраторної системи, грудної клітки та середостіння: дуже рідко — ларингоспазм.
З боку шкіри і підшкірної клітковини: нечасто — фоточутливість; дуже рідко — ангіоневротичний набряк.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток для розсмоктування у блістері, № 10 (10х1) та № 20 (10х2) у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
АйСіЕн Польфа Жешув Ес.Ей.
ICN Polfa Rzeszow S.A.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
35–959 Жешув, вул. Пшемислова, 2, Польща.
2 Przemyslowa Street, 35–959 Rzeszоw, Poland.
Заявник
Амакса ЛТД.
Amaxa LTD.
Місцезнаходження заявника
31 Джон Ісліп Стріт, Лондон SW1P 4FE, Велика Британія.
31 John Islip Street, London SW1P 4FE, United Kingdom.