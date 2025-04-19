Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 261 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
169,42
Економія при броні: -9,25 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
288,64
Економія при броні: -48,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
167,32
Економія при броні: -7,07 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
321,58
Економія при броні: -26,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
188,07
Економія при броні: -19,20 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
311,60
Економія при броні: -20,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
190,50
Економія при броні: -51,50 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
315,80
Економія при броні: -67,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
198,30
Економія при броні: -59,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
165,27
Економія при броні: -7,88 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
317,98
Економія при броні: -44,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
179,40
Економія при броні: -10,37 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
302,88
Економія при броні: -12,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,60
Економія при броні: -48,60 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
186,84
Економія при броні: -29,33 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
166,95
Економія при броні: -8,91 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
297,90
Економія при броні: -24,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
178,51
Економія при броні: -10,07 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
324,30
Економія при броні: -30,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
169,11
Економія при броні: -34,62 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
331,96
Економія при броні: -45,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
170,46
Економія при броні: -35,97 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
284,09
Економія при броні: -43,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
173,94
Економія при броні: -5,69 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
300,40
Економія при броні: -9,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
171,44
Економія при броні: -36,71 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
268,81
Економія при броні: -44,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
164,02
Економія при броні: -29,29 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса