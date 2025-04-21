Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,32
Економія при броні: -22,85 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
293,59
Економія при броні: -51,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
207,40
Економія при броні: -61,60 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
165,72
Економія при броні: -30,78 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
322,41
Економія при броні: -29,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
207,30
Економія при броні: -61,50 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
305,80
Економія при броні: -54,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
208,10
Економія при броні: -62,30 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
329,50
Економія при броні: -78,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
174,75
Економія при броні: -32,63 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
319,34
Економія при броні: -26,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
184,22
Економія при броні: -19,54 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
282,42
Економія при броні: -39,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
207,40
Економія при броні: -61,60 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
188,10
Економія при броні: -42,30 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
165,62
Економія при броні: -30,34 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
272,53
Економія при броні: -30,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
173,10
Економія при броні: -14,62 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
208,10
Економія при броні: -62,30 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
338,90
Економія при броні: -87,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
183,80
Економія при броні: -14,64 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
286,13
Економія при броні: -43,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
193,43
Економія при броні: -54,62 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
308,21
Економія при броні: -30,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
186,00
Економія при броні: -40,20 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,90
Економія при броні: -42,10 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн