Харків (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
173,11
Економія при броні: -19,43 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
335,43
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
175,33
Економія при броні: -37,64 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
199,80
Економія при броні: -53,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
186,00
Економія при броні: -39,70 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
197,40
Економія при броні: -51,10 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
287,60
Економія при броні: -22,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
190,76
Економія при броні: -26,39 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
302,38
Економія при броні: -19,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
183,53
Економія при броні: -21,15 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса