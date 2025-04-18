Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
221,15
Економія при броні: -13,79 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
171,64
Економія при броні: -7,31 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
311,23
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
172,18
Економія при броні: -36,24 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
176,66
Економія при броні: -17,39 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
333,02
Економія при броні: -20,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
191,50
Економія при броні: -49,60 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
208,60 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
208,69
Економія при броні: -6,88 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
359,61
Економія при броні: -11,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
191,51
Економія при броні: -55,84 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
325,60
Економія при броні: -12,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,00
Економія при броні: -45,10 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
211,48
Економія при броні: -9,67 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
170,28
Економія при броні: -9,09 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
295,36
Економія при броні: -15,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,39
Економія при броні: -19,24 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
297,91
Економія при броні: -67,79 грн