Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
188,00
Економія при броні: -30,20 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
262,00
Економія при броні: -35,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
193,53
Економія при броні: -35,73 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
180,00
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
161,59
Економія при броні: -5,01 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
294,13
Економія при броні: -55,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
169,92
Економія при броні: -31,71 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
183,50
Економія при броні: -44,60 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
180,00
Економія при броні: -46,00 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
249,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
180,00
Економія при броні: -22,20 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
249,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,60
Економія при броні: -48,70 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
337,00
Економія при броні: -103,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
160,99
Економія при броні: -21,96 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
190,50
Економія при броні: -51,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
171,53
Економія при броні: -36,76 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
280,58
Економія при броні: -27,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
184,45
Економія при броні: -14,38 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
172,18
Економія при броні: -16,16 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
370,11
Економія при броні: -13,27 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
188,65
Економія при броні: -30,85 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
276,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
171,94
Економія при броні: -15,92 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн