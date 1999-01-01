Київ
Інші засоби для місцевого застосування в стоматології
A01A D02
Бензидамін
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A D
Інші засоби для місцевого застосування в стоматології
A01A D02
Бензидамін
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Тантум Верде®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ділео Фарма
від
221,02
грн
в 996 аптеках
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Тантум Верде®
Розчин для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 120 мл №1
Ділео Фарма
від
226,82
грн
в 977 аптеках
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Фортеза
Спрей для ротової порожнини 0,15 % флакон 30 мл з розпилювачем №1
Дельта Медікел
від
168,23
грн
в 955 аптеках
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Фортеза
Розчин для ротової порожнини 0,15 % флакон 120 мл №1
Дельта Медікел
від
173,02
грн
в 923 аптеках
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Хелпекс® Лар
Спрей для ротової порожнини флакон з розпилювачем 30 мл №1
Мові Хелс ГмбХ
від
133,49
грн
в 897 аптеках
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Декатилен Оріс
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
від
168,10
грн
в 875 аптеках
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Зіпелор® форте
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від
190,15
грн
в 799 аптеках
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Зіпелор®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від
202,07
грн
в 793 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл з дозуючою спрей-насадкою №1
Дарниця ФФ
від
199,66
грн
в 621 аптеці
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Т-Септ®
Таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
від
130,00
грн
в 614 аптеках
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Тевалор-Тева Бензидамін
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл з механічним розпилювачем №1
Тева Україна
від
157,60
грн
в 612 аптеках
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Мілістан Фаринго форте
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 25 мл з небулайзером №1
Мілі Хелскере
від
188,00
грн
в 573 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 30 мл з дозуючою спрей-насадкою №1
Дарниця ФФ
від
210,00
грн
в 553 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Розчин для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон з мірним стаканчиком 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
199,00
грн
в 537 аптеках
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Мілістан Фаринго
Розчин для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Мілі Хелскере
від
185,14
грн
в 526 аптеках
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Фарі Верде
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
від
204,00
грн
в 508 аптеках
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Т-Септ®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
від
192,60
грн
в 488 аптеках
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Фарисіл спрей від болю у горлі
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл контейнер з дозуючим пристроєм 30 мл зі смаком лимону №1
Сперко Україна
від
156,72
грн
в 480 аптеках
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Мілістан Фаринго
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 25 мл з небулайзером №1
Мілі Хелскере
від
168,59
грн
в 480 аптеках
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Зіпелор®
Розчин для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
184,17
грн
в 475 аптеках
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Форма випуску
ополіск. д/горла, р-н
р-н д/ротов. порожн.
спрей д/ротов. порожн.
табл.
табл. д/розсмоктування
Дозування
0.15 %
1.5 мг/мл
3 мг
3 мг/мл
Пакування
контейнер 30 мл
контейнер з доз. пристр. 30 мл
контейнер п/е 30 мл
пляшка 200 мл
фл. 15 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. з доз. пристр. 30 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
фл. з розпилювачем 30 мл
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
INPHARMA Trading SIA
Амакса
Ананта Медікеар
Вертекс
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Ділео Фарма
Мові Хелс ГмбХ
Мілі Хелскере Лімітед
Сперко Україна
Тева Україна
Фармак
Червона зірка
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