Київ (адресу не вказано)
Доступно в 660 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
188,00
Економія при броні: -44,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
186,00
Економія при броні: -42,50 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
326,50
Економія при броні: -80,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
202,50
Економія при броні: -43,47 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
86,17
Економія при броні: -4,86 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
342,10
Економія при броні: -73,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
184,85
Економія при броні: -22,67 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
304,94
Економія при броні: -15,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
191,50
Економія при броні: -48,00 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса