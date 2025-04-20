Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
152,00
Економія при броні: -13,30 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
185,13
Економія при броні: -28,54 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
305,05
Економія при броні: -43,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
180,00
Економія при броні: -22,20 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
291,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
178,14
Економія при броні: -8,85 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
169,27
Економія при броні: -33,54 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
319,74
Економія при броні: -44,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
166,86
Економія при броні: -32,36 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
273,98
Економія при броні: -51,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
174,13
Економія при броні: -22,30 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
270,64
Економія при броні: -48,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
190,90
Економія при броні: -52,20 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
164,68
Економія при броні: -29,63 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
286,63
Економія при броні: -64,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
190,03
Економія при броні: -25,54 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
351,05
Економія при броні: -22,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
199,30
Економія при броні: -60,60 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
177,01
Економія при броні: -42,29 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
344,69
Економія при броні: -21,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
171,16
Економія при броні: -36,04 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
193,50
Економія при броні: -54,80 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
170,60
Економія при броні: -34,97 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн