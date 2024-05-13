БЕНЗИДАМІН (BENZYDAMINUM) Діюча речовина
НПЗЗ з аналгетичними і протинабряковими властивостями; має антисептичну та місцеву анестезуючу активність; адгезується на вагінальному епітелії.
вульвовагініт різного походження, який характеризується невеликими виділеннями з піхви, свербежем, подразненням, печією і болем у зовнішніх статевих органах; жіноча гігієна у післяпологовий період.
1-2 вагінальних спринцювання щодня 7 послідовних днів; для разового зрошення використовують весь об’єм фл. 140 мл або розчинити вміст 1-2 саше в 1 л води.Процедуру проводити лежачи, рідина має залишатися у піхві кілька хвилин.
підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату, до саліцилової кислоти і\або інших НПЗЗ.
місцева гіперчутливість у вигляді печіння, фоточутливість, подразнення, сонливість, АР (шкірні висипання, свербіж,, кропив’янка).