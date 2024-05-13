1-2 вагінальних спринцювання щодня 7 послідовних днів; для разового зрошення використовують весь об’єм фл. 140 мл або розчинити вміст 1-2 саше в 1 л води.Процедуру проводити лежачи, рідина має залишатися у піхві кілька хвилин.