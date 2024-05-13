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Активні речовини — “Б”БЕНЗИДАМІН (BENZYDAMINUM)

БЕНЗИДАМІН (BENZYDAMINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 34 препарати
Тантум Верде® спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Ділео Фарма
Тантум Верде® Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Ділео Фарма
В 1214 аптеках
від 180,03 грн
Ціни в аптеках
Тантум Верде® льодяники, 3 мг, стік, з м'ятним смаком, з м'ятним смаком, № 20; Ділео Фарма
Тантум Верде® Льодяники, 3 мг, стік, з м'ятним смаком, з м'ятним смаком, № 20 Ділео Фарма
В 1211 аптеці
від 174,02 грн
Ціни в аптеках
Фортеза спрей для ротової порожнини, 0,15 %, флакон, 30 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1; Дельта Медікел
Фортеза Спрей для ротової порожнини, 0,15 %, флакон, 30 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1 Дельта Медікел
В 1201 аптеці
від 149,34 грн
Ціни в аптеках
Тантум Верде® розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1; Ділео Фарма
Тантум Верде® Розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1 Ділео Фарма
В 1158 аптеках
від 186,11 грн
Ціни в аптеках
Фортеза розчин для ротової порожнини, 0,15 %, флакон, 120 мл, № 1; Дельта Медікел
Фортеза Розчин для ротової порожнини, 0,15 %, флакон, 120 мл, № 1 Дельта Медікел
В 1115 аптеках
від 167,00 грн
Ціни в аптеках
Т-Септ® таблетки для розсмоктування, 3 мг, № 20; Amaxa LTD
Т-Септ® Таблетки для розсмоктування, 3 мг, № 20 Amaxa LTD
В 972 аптеках
від 89,77 грн
Ціни в аптеках
Зіпелор® спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Зіпелор® Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
В 970 аптеках
від 168,28 грн
Ціни в аптеках
Зіпелор® форте спрей для ротової порожнини, 3 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Зіпелор® форте Спрей для ротової порожнини, 3 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
В 907 аптеках
від 166,58 грн
Ціни в аптеках
Тантум Роза® раствор вагінальний, 0,1 %, флакон, 140 мл, + канюля з кришечкою для закриття, + канюля з кришечкою д/закрит., № 5; Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
Тантум Роза® Раствор вагінальний, 0,1 %, флакон, 140 мл, + канюля з кришечкою для закриття, + канюля з кришечкою д/закрит., № 5 Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
В 906 аптеках
від 445,39 грн
Ціни в аптеках
Тантум Роза® гранули для вагінального розчину, 500 мг, саше, № 10; Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
Тантум Роза® Гранули для вагінального розчину, 500 мг, саше, № 10 Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
В 877 аптеках
від 270,50 грн
Ціни в аптеках
Зіпелор® льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 30; Фармак
Зіпелор® Льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 30 Фармак
В 827 аптеках
від 205,10 грн
Ціни в аптеках
Т-Септ® спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Amaxa LTD
Т-Септ® Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Amaxa LTD
В 812 аптеках
від 168,49 грн
Ціни в аптеках
Мілістан Фаринго форте спрей для ротової порожнини, 3 мг/мл, флакон, 25 мл, з небулайзером, з небулайзером, № 1; Мілі Хелскере
Мілістан Фаринго форте Спрей для ротової порожнини, 3 мг/мл, флакон, 25 мл, з небулайзером, з небулайзером, № 1 Мілі Хелскере
В 730 аптеках
від 184,76 грн
Ціни в аптеках
Фарі Верде спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, контейнер, 30 мл, № 1; Сперко Україна
Фарі Верде Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, контейнер, 30 мл, № 1 Сперко Україна
В 692 аптеках
від 182,28 грн
Ціни в аптеках
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, з механічним розпилювачем, з механічним розпилювачем, № 1; Тева Україна
Тевалор-Тева Бензидамін Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, з механічним розпилювачем, з механічним розпилювачем, № 1 Тева Україна
В 653 аптеках
від 118,06 грн
Ціни в аптеках
Зіпелор® розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Зіпелор® Розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 611 аптеці
від 166,70 грн
Ціни в аптеках
Мілістан Фаринго спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 25 мл, з небулайзером, з небулайзером, № 1; Мілі Хелскере
Мілістан Фаринго Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 25 мл, з небулайзером, з небулайзером, № 1 Мілі Хелскере
В 598 аптеках
від 191,11 грн
Ціни в аптеках
Фарисіл спрей від болю у горлі спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, контейнер з дозуючим пристроєм, 30 мл, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 1; Сперко Україна
Фарисіл спрей від болю у горлі Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, контейнер з дозуючим пристроєм, 30 мл, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 1 Сперко Україна
В 471 аптеці
від 188,73 грн
Ціни в аптеках
Мілістан Фаринго розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Мілі Хелскере
Мілістан Фаринго Розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Мілі Хелскере
В 402 аптеках
від 199,00 грн
Ціни в аптеках
Фарисіл спрей від болю у горлі спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, контейнер з дозуючим пристроєм, 30 мл, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 1; Сперко Україна
Фарисіл спрей від болю у горлі Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, контейнер з дозуючим пристроєм, 30 мл, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 1 Сперко Україна
В 331 аптеці
від 188,28 грн
Ціни в аптеках
Ангі.нет® спрей спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1; INPHARMA Trading SIA
Ангі.нет® спрей Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1 INPHARMA Trading SIA
В 233 аптеках
від 208,00 грн
Ціни в аптеках
Тантіверт спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Вертекс
Тантіверт Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Вертекс
В 190 аптеках
від 93,69 грн
Ціни в аптеках
Гландум спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Червона зірка
Гландум Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
В 120 аптеках
від 219,00 грн
Ціни в аптеках
Тантіверт таблетки, 3 мг, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 20; Вертекс
Тантіверт Таблетки, 3 мг, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 20 Вертекс
В 88 аптеках
від 80,00 грн
Ціни в аптеках
Тантіверт таблетки, 3 мг, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 20; Вертекс
Тантіверт Таблетки, 3 мг, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 20 Вертекс
В 81 аптеці
від 72,75 грн
Ціни в аптеках
Тантіверт розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Вертекс
Тантіверт Розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Вертекс
В 71 аптеці
від 90,80 грн
Ціни в аптеках
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Тева Україна
Декатилен Оріс Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Тева Україна
В 50 аптеках
від 131,56 грн
Ціни в аптеках
Фортеза льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком апельсина і меду, зі смаком апельсина і меду, № 24; Дельта Медікел
Фортеза Льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком апельсина і меду, зі смаком апельсина і меду, № 24 Дельта Медікел
В 6 аптеках
від 146,30 грн
Ціни в аптеках
Фортеза льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 24; Дельта Медікел
Фортеза Льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 24 Дельта Медікел
В 5 аптеках
від 142,04 грн
Ціни в аптеках
Гландум спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Червона зірка
Гландум Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Червона зірка
В 1 аптеці
від 211,66 грн
Ціни в аптеках
Тантіверт таблетки, 3 мг, зі смаком евкаліпту, зі смаком евкаліпту, № 20; Вертекс
Тантіверт Таблетки, 3 мг, зі смаком евкаліпту, зі смаком евкаліпту, № 20 Вертекс
Немає в наявності
Септефрил Верде від болю в горлі льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком меду та апельсину, зі смаком меду та апельсину, № 20; Дарниця ФФ
Септефрил Верде від болю в горлі Льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком меду та апельсину, зі смаком меду та апельсину, № 20 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Септефрил Верде від болю в горлі льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 20; Дарниця ФФ
Септефрил Верде від болю в горлі Льодяники, 3 мг, блістер, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 20 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Фарідамін спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, контейнер поліетиленовий, 30 мл, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 1; Сперко Україна
Фарідамін Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, контейнер поліетиленовий, 30 мл, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 1 Сперко Україна
Немає в наявності
Mm = 309,41 Да. log P (октанол-вода) = 4,21.

НПЗЗ з аналгетичними і протинабряковими властивостями; має антисептичну та місцеву анестезуючу активність; адгезується на вагінальному епітелії.

вульвовагініт різного походження, який характеризується невеликими виділеннями з піхви, свербежем, подразненням, печією і болем у зовнішніх статевих органах; жіноча гігієна у післяпологовий період.

1-2 вагінальних спринцювання щодня 7 послідовних днів; для разового зрошення використовують весь об’єм фл. 140 мл або розчинити вміст 1-2 саше в 1 л води.Процедуру проводити лежачи, рідина має залишатися у піхві кілька хвилин.

підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату, до саліцилової кислоти і\або інших НПЗЗ.

місцева гіперчутливість у вигляді печіння, фоточутливість, подразнення, сонливість, АР (шкірні висипання, свербіж,, кропив’янка).