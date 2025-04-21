Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
172,18
Економія при броні: -8,12 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
290,71
Економія при броні: -52,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
195,20
Економія при броні: -54,10 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
164,41
Економія при броні: -24,78 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
196,00
Економія при броні: -54,90 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
168,10
Економія при броні: -29,33 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
356,63
Економія при броні: -21,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
169,02
Економія при броні: -30,25 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
323,12
Економія при броні: -13,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
184,50
Економія при броні: -43,40 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
195,20
Економія при броні: -54,10 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,60
Економія при броні: -46,50 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
175,17
Економія при броні: -40,14 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
312,49
Економія при броні: -19,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
165,56
Економія при броні: -26,72 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
305,65
Економія при броні: -18,94 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
169,00
Економія при броні: -30,16 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
306,67
Економія при броні: -19,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
182,10
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса