Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
200,40
Економія при броні: -56,70 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
192,00
Економія при броні: -48,30 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,60
Економія при броні: -43,90 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
83,89
Економія при броні: -14,43 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,60
Економія при броні: -43,90 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
176,79
Економія при броні: -13,27 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
302,43
Економія при броні: -18,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
190,50
Економія при броні: -46,80 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
174,28
Економія при броні: -15,01 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
288,72
Економія при броні: -19,33 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,60
Економія при броні: -43,90 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
171,46
Економія при броні: -31,79 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
289,21
Економія при броні: -19,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
194,75
Економія при броні: -55,29 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
285,12
Економія при броні: -15,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
208,10
Економія при броні: -64,40 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
312,80
Економія при броні: -53,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
172,72
Економія при броні: -33,09 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
291,34
Економія при броні: -21,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
199,70
Економія при броні: -56,00 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
361,00 грн