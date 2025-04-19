Львів (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
176,76
Економія при броні: -17,49 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
308,79
Економія при броні: -31,75 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
208,10
Економія при броні: -67,00 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
337,00
Економія при броні: -88,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
188,20
Економія при броні: -47,10 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
329,20
Економія при броні: -81,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
208,10
Економія при броні: -67,00 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
178,82
Економія при броні: -15,17 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
285,06
Економія при броні: -49,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
163,99
Економія при броні: -28,82 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
334,28
Економія при броні: -30,54 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
200,40
Економія при броні: -59,30 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,60
Економія при броні: -46,50 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
326,70
Економія при броні: -78,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
188,60
Економія при броні: -47,50 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
207,40
Економія при броні: -66,30 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
347,30
Економія при броні: -99,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
198,30
Економія при броні: -57,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Т-Септ® таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
187,80
Економія при броні: -46,70 грн
Т-Септ® спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Амакса
358,40 грн