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АЦЦ® 200 таблетки шипучие 200 мг туба, №20 - Харьков (110753) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
250,60 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
299,58
Экономия: -49,11 грн
250,47 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
273,66 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (142)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
270,90 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
282,80 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
284,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (142)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
270,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
281,49 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
265,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (142)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
270,90 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
273,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
266,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (142)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
270,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
286,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
269,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
270,41 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
270,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -33,29 грн
255,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
281,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (1)
276,25 грн