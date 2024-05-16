Ацетал C порошок для орального раствора 100 мг пакет 3 г, №10 - Харьков (84655) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1), пакет (7)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У
Народная аптека
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Черняхов, ул. Владимирская, 7
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 103
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (7)
Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Аптека копейка
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 27-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Пульс
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Пульс
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Ковалива, 14-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 3