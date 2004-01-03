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Производитель: esparma

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Киев, ул. Раисы Окипной, 4, офис 117
+380442840422
+380442840422
www.esparma.com.ua
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Найдено: 18 препаратов
Апизартрон® мазь, туба, 20 г, № 1; esparma
Апизартрон® Мазь, туба, 20 г, № 1 esparma
В 1111 аптеке
от 122,08 грн
Цены в аптеках
Блемарен® таблетки шипучие, № 80; esparma
Блемарен® Таблетки шипучие, № 80 esparma
В 766 аптеках
от 704,53 грн
Цены в аптеках
Седаристон® капсулы капсулы, № 60; esparma
Седаристон® капсулы Капсулы, № 60 esparma
В 342 аптеках
от 202,84 грн
Цены в аптеках
Сустамар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 480 мг, блистер, № 50; esparma
Сустамар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 480 мг, блистер, № 50 esparma
В 130 аптеках других городов
от 291,80 грн
Цены в других городах
ФИЗИОГЕЛЬ A.I. КРЕМ крем, 50 мл; esparma
ФИЗИОГЕЛЬ A.I. КРЕМ Крем, 50 мл esparma
В 591 аптеке
от 426,00 грн
Цены в аптеках
ФИЗИОГЕЛЬ A.I. ЛОСЬОН лосьон, 200 мл; esparma
ФИЗИОГЕЛЬ A.I. ЛОСЬОН Лосьон, 200 мл esparma
В 561 аптеке
от 496,51 грн
Цены в аптеках
Физиогель Гипоаллергенный деликатный шампунь для сухой и чувствительной кожи головы шампунь, 250 мл; esparma
Физиогель Гипоаллергенный деликатный шампунь для сухой и чувствительной кожи головы Шампунь, 250 мл esparma
В 231 аптеке
от 339,54 грн
Цены в аптеках
ФИЗИОГЕЛЬ КРЕМ крем, 75 мл; esparma
ФИЗИОГЕЛЬ КРЕМ Крем, 75 мл esparma
В 599 аптеках
от 376,70 грн
Цены в аптеках
ФИЗИОГЕЛЬ ЛОСЬОН лосьон, 200 мл; esparma
ФИЗИОГЕЛЬ ЛОСЬОН Лосьон, 200 мл esparma
В 451 аптеке
от 372,01 грн
Цены в аптеках
Цисто-Аурин® таблетки, 300 мг, блистер, № 20; esparma
Цисто-Аурин® Таблетки, 300 мг, блистер, № 20 esparma
В 118 аптеках других городов
от 135,17 грн
Цены в других городах
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Эвкабал® 200 саше Порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 665 аптеках
от 155,81 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Эвкабал® 600 саше Порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 739 аптеках
от 313,85 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® бальзам эмульсия, туба, 40 мл, № 1; esparma
Эвкабал® бальзам Эмульсия, туба, 40 мл, № 1 esparma
В 927 аптеках
от 123,09 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® капли капли, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® капли Капли, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 648 аптеках
от 72,72 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® капли для детей капли, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® капли для детей Капли, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 39 аптеках
от 74,40 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® сироп сироп, флакон, 100 мл, № 1; esparma
Эвкабал® сироп Сироп, флакон, 100 мл, № 1 esparma
В 33 аптеках
от 126,33 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® спрей раствор назальный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® спрей Раствор назальный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 900 аптеках
от 98,40 грн
Цены в аптеках
Эскузан® Капли капли оральные, флакон с капельницей, 20 мл, в коробке, в коробке, № 1; esparma
Эскузан® Капли Капли оральные, флакон с капельницей, 20 мл, в коробке, в коробке, № 1 esparma
В 1031 аптеке
от 103,39 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Киев, ул. Раисы Окипной, 4, офис 117
+380442840422
+380442840422
www.esparma.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Апизартрон® мазь, туба, 20 г, № 1; esparma
Апизартрон® Мазь, туба, 20 г, № 1 esparma
В 1111 аптеке
от 122,08 грн
Цены в аптеках
Блемарен® таблетки шипучие, № 80; esparma
Блемарен® Таблетки шипучие, № 80 esparma
В 766 аптеках
от 704,53 грн
Цены в аптеках
Седаристон® капсулы капсулы, № 60; esparma
Седаристон® капсулы Капсулы, № 60 esparma
В 342 аптеках
от 202,84 грн
Цены в аптеках
Сустамар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 480 мг, блистер, № 50; esparma
Сустамар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 480 мг, блистер, № 50 esparma
В 130 аптеках других городов
от 291,80 грн
Цены в других городах
ФИЗИОГЕЛЬ A.I. КРЕМ крем, 50 мл; esparma
ФИЗИОГЕЛЬ A.I. КРЕМ Крем, 50 мл esparma
В 591 аптеке
от 426,00 грн
Цены в аптеках
ФИЗИОГЕЛЬ A.I. ЛОСЬОН лосьон, 200 мл; esparma
ФИЗИОГЕЛЬ A.I. ЛОСЬОН Лосьон, 200 мл esparma
В 561 аптеке
от 496,51 грн
Цены в аптеках
Физиогель Гипоаллергенный деликатный шампунь для сухой и чувствительной кожи головы шампунь, 250 мл; esparma
Физиогель Гипоаллергенный деликатный шампунь для сухой и чувствительной кожи головы Шампунь, 250 мл esparma
В 231 аптеке
от 339,54 грн
Цены в аптеках
ФИЗИОГЕЛЬ КРЕМ крем, 75 мл; esparma
ФИЗИОГЕЛЬ КРЕМ Крем, 75 мл esparma
В 599 аптеках
от 376,70 грн
Цены в аптеках
ФИЗИОГЕЛЬ ЛОСЬОН лосьон, 200 мл; esparma
ФИЗИОГЕЛЬ ЛОСЬОН Лосьон, 200 мл esparma
В 451 аптеке
от 372,01 грн
Цены в аптеках
Цисто-Аурин® таблетки, 300 мг, блистер, № 20; esparma
Цисто-Аурин® Таблетки, 300 мг, блистер, № 20 esparma
В 118 аптеках других городов
от 135,17 грн
Цены в других городах
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Эвкабал® 200 саше Порошок для орального раствора, 200 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 665 аптеках
от 155,81 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Эвкабал® 600 саше Порошок для орального раствора, 600 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 739 аптеках
от 313,85 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® бальзам эмульсия, туба, 40 мл, № 1; esparma
Эвкабал® бальзам Эмульсия, туба, 40 мл, № 1 esparma
В 927 аптеках
от 123,09 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® капли капли, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® капли Капли, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 648 аптеках
от 72,72 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® капли для детей капли, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® капли для детей Капли, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 39 аптеках
от 74,40 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® сироп сироп, флакон, 100 мл, № 1; esparma
Эвкабал® сироп Сироп, флакон, 100 мл, № 1 esparma
В 33 аптеках
от 126,33 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® спрей раствор назальный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® спрей Раствор назальный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 900 аптеках
от 98,40 грн
Цены в аптеках
Эскузан® Капли капли оральные, флакон с капельницей, 20 мл, в коробке, в коробке, № 1; esparma
Эскузан® Капли Капли оральные, флакон с капельницей, 20 мл, в коробке, в коробке, № 1 esparma
В 1031 аптеке
от 103,39 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції