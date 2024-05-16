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Ацетилцистеин-Тева таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Харьков (656710) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
195,79 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
247,40
Экономия: -27,30 грн
220,10 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
210,62 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
203,06 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
223,63
Экономия: -22,17 грн
201,46 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
205,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
184,60 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
226,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
232,50
Экономия: -26,21 грн
206,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
200,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
205,64 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (4)
213,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
240,86
Экономия: -35,70 грн
205,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (2)
210,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 08 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
215,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
235,00
Экономия: -26,00 грн
209,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
214,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
205,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
305,30
Экономия: -88,60 грн
216,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
206,48 грн